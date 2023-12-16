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В ряде районов ЯНАО ожидается усиление ветра до 20 м/с 17 декабря

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В Надымском, Тазовском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье, 17 декабря, ожидается ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.
В ряде районов ЯНАО ожидается усиление ветра до 20 м/с 17 декабря
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В ночное время температура воздуха составит до -28 °С, днём — до -13 °С.

Тем временем в Ставропольском крае в воскресенье похолодает до -7 °С ночью, днём ожидается -6 °С, передаёт newstracker.ru.

В ночь на понедельник, 18 декабря, прогнозируется до -10 °С, днём до +5 °С, порывы ветра до 18 м/с.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Ваня», принёсшего в Россию сильные снегопады.

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