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«Роскосмос» показал снимок циклона «Ваня», который принёс рекордные снегопады

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«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Ваня», принёсшего в Россию сильные снегопады.

Об этом госкорпорация сообщает в Telegram.

«Ваня» появился над территорией Молдавии, после чего ушёл к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 15 декабря циклон обрушился на Московскую область. Это самый снежный день за последние 60 лет.

Порывы ветра в Москве при этом достигают 17 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Ваня» принёс в Москву 20% месячной нормы осадков.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.

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