«Роскосмос» показал снимок циклона «Ваня», который принёс рекордные снегопады
Об этом госкорпорация сообщает в Telegram.
«Ваня» появился над территорией Молдавии, после чего ушёл к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном», — сказано в сообщении.
Отмечается, что 15 декабря циклон обрушился на Московскую область. Это самый снежный день за последние 60 лет.
Порывы ветра в Москве при этом достигают 17 м/с.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что циклон «Ваня» принёс в Москву 20% месячной нормы осадков.
Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в беседе с радио «Комсомольская правда» высказалась о магнитных бурях. По её словам, их влияние на самочувствие людей не доказано.