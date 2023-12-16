Депутат Бут заявил, что весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя

Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут заявил, что весь мир удивляется тому, какими быстрыми темпами восстанавливается Мариуполь в Донецкой Народной Республике.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя», — сказал депутат.

Бут добавил, что такими же темпами будет восстановлен и Донецк, когда линия боевого соприкосновения сдвинется.

По его словам, этот город может стать жемчужиной Донбасса.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что более 90% жилых домов в Мариуполе подключены к теплоснабжению, власти разрабатывают план восстановления города на 2024 год.