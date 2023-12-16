RT в Telegram
Подпишись

Депутат Бут заявил, что весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя

Короткая ссылка
Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут заявил, что весь мир удивляется тому, какими быстрыми темпами восстанавливается Мариуполь в Донецкой Народной Республике.
Депутат Бут заявил, что весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя», — сказал депутат.

Бут добавил, что такими же темпами будет восстановлен и Донецк, когда линия боевого соприкосновения сдвинется.

По его словам, этот город может стать жемчужиной Донбасса.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что более 90% жилых домов в Мариуполе подключены к теплоснабжению, власти разрабатывают план восстановления города на 2024 год. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить