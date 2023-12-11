Хуснуллин: более 90% домов в Мариуполе подключили к теплоснабжению

Более 90% жилых домов в Мариуполе подключены к теплоснабжению, власти разрабатывают план восстановления города на 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что провёл воскресенье, 10 декабря, в ДНР.

«Ключевой вопрос поездки — запуск тепла в дома. В Мариуполе эта работа выполнена более чем на 90%», — написал Хуснуллин в Telegram.

Он подчеркнул, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.

Ранее стало известно, что железнодорожная линия соединит Мариуполь с селом Андровка, которое расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области.