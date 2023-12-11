RT в Telegram
Подпишись

Хуснуллин: более 90% домов в Мариуполе подключили к теплоснабжению

Короткая ссылка
Более 90% жилых домов в Мариуполе подключены к теплоснабжению, власти разрабатывают план восстановления города на 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин: более 90% домов в Мариуполе подключили к теплоснабжению
  • © Марат Хуснуллин / Telegram

Он подчеркнул, что провёл воскресенье, 10 декабря, в ДНР.

«Ключевой вопрос поездки — запуск тепла в дома. В Мариуполе эта работа выполнена более чем на 90%», — написал Хуснуллин в Telegram.

Он подчеркнул, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется. 

Ранее стало известно, что железнодорожная линия соединит Мариуполь с селом Андровка, которое расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить