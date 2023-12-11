Хуснуллин: более 90% домов в Мариуполе подключили к теплоснабжению
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Он подчеркнул, что провёл воскресенье, 10 декабря, в ДНР.
«Ключевой вопрос поездки — запуск тепла в дома. В Мариуполе эта работа выполнена более чем на 90%», — написал Хуснуллин в Telegram.
Он подчеркнул, что в целом план по восстановлению Мариуполя выполняется.
Ранее стало известно, что железнодорожная линия соединит Мариуполь с селом Андровка, которое расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области.