Мариуполь соединят железной дорогой с Андровкой в Запорожской области

Железнодорожная линия соединит Мариуполь с селом Андровка, которое расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области.

Об этом, как пишет Запорожское агентство новостей, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

«Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)», — заявил он.

В середине октября сообщалось, что российский президент Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.