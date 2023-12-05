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Мариуполь соединят железной дорогой с Андровкой в Запорожской области

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Железнодорожная линия соединит Мариуполь с селом Андровка, которое расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области.
Мариуполь соединят железной дорогой с Андровкой в Запорожской области
  • Gettyimages.ru
  • © Osarieme Eweka

Об этом, как пишет Запорожское агентство новостей, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

«Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)», — заявил он.

В середине октября сообщалось, что российский президент Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.

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