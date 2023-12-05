Мариуполь соединят железной дорогой с Андровкой в Запорожской области
- Gettyimages.ru
- © Osarieme Eweka
Об этом, как пишет Запорожское агентство новостей, сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.
«Предполагается строительство участка железнодорожной линии, которая соединит Мариуполь (станция Мариуполь-Сортировочный) и село Андровка (станция Трояны)», — заявил он.
В середине октября сообщалось, что российский президент Владимир Путин по видеосвязи открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе.