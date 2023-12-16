Спасатель Штыб рассказал о способах согреться во время отключения отопления

Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал, каким образом можно согреться, если в квартире отключилось отопление.

«Нужно стараться пить горячие сладкие напитки... Если вы в квартире, вы вполне можете обеспечить себе калорийную пищу или тёплое сладкое питьё», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, также стоит надеть тёплую одежду, а если очень холодно — то и головной убор. Как отметил Штыб, большой процент теплоотдачи приходится на голову.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал, что хрупкость костей может быть обусловлена недостатком витамина D в организме.