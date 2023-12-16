К Новому году в Москве украсили почти 40 парков

Почти 40 парков украсили в Москве в преддверии новогодних праздников, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В частности, на катке парка Горького вдоль ледовых дорожек выставлены волшебные цветы и шары, а у главного входа вновь разместили «Ландшафтные аллеи».

«Музей-заповедник «Царицыно» украсили инсталляции в духе Российской империи: корона, карета, Царь-колокол и Царь-пушка. В «Сокольниках» искрятся «Стиляги» и «Музыкальный лес», — отметил Собянин.

По его словам, новогодние украшения останутся в столичных парках до февраля 2024 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.