Более 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом сказал на собрании член центрального штаба Народного фронта, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.
«Зарегистрировались более 700 человек, кворум — 500. Предлагаю считать наше собрание открытым», — заявил Когогин, позже все присутствующие проголосовали за открытие собрания.
Ранее Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.
7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.