Более 700 человек вошли в группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Свыше 700 человек зарегистрировались на собрании группы избирателей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина кандидатом на президентских выборах в 2024 году.

Как сообщает ТАСС, об этом сказал на собрании член центрального штаба Народного фронта, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

«Зарегистрировались более 700 человек, кворум — 500. Предлагаю считать наше собрание открытым», — заявил Когогин, позже все присутствующие проголосовали за открытие собрания.

Ранее Путин также отметил, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.

7 декабря сенаторы Совета Федерации проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.