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На Ставрополье пообещали решить проблему с мостом после обращения к Путину

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В Ставропольском крае пообещали разобраться с проблемой полуразрушенного моста в селе Камбулат после обращения на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.
На Ставрополье пообещали решить проблему с мостом после обращения к Путину
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Руководитель регионального исполкома «Народный фронт» на Ставрополье Ольга Гладких рассказала, что полгода назад дожди разрушили мосты, поэтому село оказалось разделено, передаёт «Известия».

Представители «Народного фронта» выехали в село и пообщались с жителями, а затем обратились в администрацию. Там им заявили, что денег нет даже на проектирование новых мостов.

Тогда было решено обратиться к губернатору региона Владимиру Владимирову.

«Он поручил оперативно решить вопрос с транспортным сообщением в селе Камбулат», — сообщила Гладких.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Итоги года» с Путиным вызвали большой интерес и никого не оставили равнодушным.

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