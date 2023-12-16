На Ставрополье пообещали решить проблему с мостом после обращения к Путину

В Ставропольском крае пообещали разобраться с проблемой полуразрушенного моста в селе Камбулат после обращения на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.

Руководитель регионального исполкома «Народный фронт» на Ставрополье Ольга Гладких рассказала, что полгода назад дожди разрушили мосты, поэтому село оказалось разделено, передаёт «Известия».

Представители «Народного фронта» выехали в село и пообщались с жителями, а затем обратились в администрацию. Там им заявили, что денег нет даже на проектирование новых мостов.

Тогда было решено обратиться к губернатору региона Владимиру Владимирову.

«Он поручил оперативно решить вопрос с транспортным сообщением в селе Камбулат», — сообщила Гладких.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Итоги года» с Путиным вызвали большой интерес и никого не оставили равнодушным.