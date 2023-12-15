Песков заявил, что «Итоги года» с Путиным никого не оставили равнодушным
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Как отметил Песков, российский лидер удовлетворён тем, что в ходе пресс-конференции и общения с гражданами удалось охватить широкий спектр разных тем.
«Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило», — подчеркнул он.
«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4 часа 4 минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов.