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Песков заявил, что «Итоги года» с Путиным никого не оставили равнодушным

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным вызвали большой интерес и никого не оставили равнодушным.
Песков заявил, что «Итоги года» с Путиным никого не оставили равнодушным
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Как отметил Песков, российский лидер удовлетворён тем, что в ходе пресс-конференции и общения с гражданами удалось охватить широкий спектр разных тем.

«Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило», — подчеркнул он.

«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились 4 часа 4 минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов.

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