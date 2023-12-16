RT в Telegram
Подпишись

Минэнерго: в Псковской и Смоленской областях энергоснабжение восстановлено

Короткая ссылка
Министерство энергетики России заявило, что в Псковской и Смоленской областях восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение.

«В Псковской и Смоленской областях энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что специалисты продолжают отрабатывать отдельные заявки.

Также в министерстве добавили, что рабочие бригады продолжают работы в других регионах.

Ранее Минэнерго сообщало, что свыше 670 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить