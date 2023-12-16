Минэнерго: в Псковской и Смоленской областях энергоснабжение восстановлено

Министерство энергетики России заявило, что в Псковской и Смоленской областях восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение.

«В Псковской и Смоленской областях энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что специалисты продолжают отрабатывать отдельные заявки.

Также в министерстве добавили, что рабочие бригады продолжают работы в других регионах.

Ранее Минэнерго сообщало, что свыше 670 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды.