Минэнерго: свыше 670 тысяч человек остались без электроэнергии из-за непогоды
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«Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения», — сообщили в Минэнерго.
По данным на 18:00 мск, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 185,5 тыс. человек, ДНР — 235,4 тыс. человек, ЛНР — 255,7 тыс. человек, Псковской области — 1,2 тыс. человек, Смоленской области — 1,8 тыс. человек.
Ранее в семи городах Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.