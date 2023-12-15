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Минэнерго: свыше 670 тысяч человек остались без электроэнергии из-за непогоды

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Свыше 670 тыс. человек в России остались без электроэнергии из-за непогоды, сообщили в Минэнерго.
Минэнерго: свыше 670 тысяч человек остались без электроэнергии из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © songqiuju

«Серьёзное ухудшение погодной обстановки в ряде регионов России привело к новым отключениям потребителей от электроснабжения», — сообщили в Минэнерго.

По данным на 18:00 мск, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 185,5 тыс. человек, ДНР — 235,4 тыс. человек, ЛНР — 255,7 тыс. человек, Псковской области — 1,2 тыс. человек, Смоленской области — 1,8 тыс. человек.

Ранее в семи городах Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.

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