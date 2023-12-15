В семи городах Челябинской области ввели режим НМУ

В семи городах Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«Условия способствуют накоплению загрязнений в атмосфере таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст, Сатка, Аша и Магнитогорск», — заявили в ведомстве.

В Челябинске, Коркине, Карабаше, Златоусте и Магнитогорске режим НМУ действует до 18 декабря, в Сатке и Аше — до 17 декабря.

Ранее главный специалист «Метеобюро» Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» заявила, что температура воздуха в столичном регионе на следующей неделе составит около 0 °С и выше.