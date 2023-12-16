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Мобильные комплексы РВСН планируют вооружить гиперзвуковыми блоками

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Мобильные комплексы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) планируют вооружить гиперзвуковыми маневрирующими блоками.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Отмечается, что сейчас гиперзвуковыми маневрирующими блоками оснащён новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования.

По словам Каракаева, гиперзвуковые маневрирующие ударные средства обладают «поистине прорывными возможностями». Он уточнил, что подобный образец создали и приняли на вооружение в Ясненском ракетном соединении.

«В настоящее время продолжаются работы по его совершенствованию, что в перспективе позволит использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования», — объяснил генерал-полковник.

В ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия стала первой в сфере ракетно-ядерного оружия впервые за всю историю существования, опередив конкурентов. 

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