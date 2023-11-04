Патрушев заявил, что Россия впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
- РИА Новости
Он подчеркнул, что Москва стала обладателем уникальных стратегических вооружений, которые гарантируют безопасность на десятилетия вперёд. В качестве примера он привёл гиперзвуковое оружие, передаёт РИА Новости.
По словам Патрушева, реализация Стратегии национальной безопасности России помогла сохранению внутренней стабильности, а также наращиванию экономического, политического, военного потенциала.
Ранее в МИД России заявили, что Москва серьёзно опередила Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия.