Патрушев заявил, что Россия впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии

Россия стала первой в сфере ракетно-ядерного оружия впервые за всю историю существования, опередив конкурентов, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Москва стала обладателем уникальных стратегических вооружений, которые гарантируют безопасность на десятилетия вперёд. В качестве примера он привёл гиперзвуковое оружие, передаёт РИА Новости.

По словам Патрушева, реализация Стратегии национальной безопасности России помогла сохранению внутренней стабильности, а также наращиванию экономического, политического, военного потенциала.

Ранее в МИД России заявили, что Москва серьёзно опередила Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия.