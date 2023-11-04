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Патрушев заявил, что Россия впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии

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Россия стала первой в сфере ракетно-ядерного оружия впервые за всю историю существования, опередив конкурентов, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил, что Россия впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Москва стала обладателем уникальных стратегических вооружений, которые гарантируют безопасность на десятилетия вперёд. В качестве примера он привёл гиперзвуковое оружие, передаёт РИА Новости.

По словам Патрушева, реализация Стратегии национальной безопасности России помогла сохранению внутренней стабильности, а также наращиванию экономического, политического, военного потенциала.

Ранее в МИД России заявили, что Москва серьёзно опередила Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия.

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