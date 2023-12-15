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Минюст включил в реестр иноагентов актёра Анатолия Белого

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Минюст России включил в реестр иноагентов актёра Анатолия Белого* (Анатолия Вайсмана*).
Минюст включил в реестр иноагентов актёра Анатолия Белого
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«15 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Вайсман...», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

13 декабря Басманный суд Москвы постановил оштрафовать журналиста Михаила Зыгаря** за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 15.12.2023.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.

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