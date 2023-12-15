Минюст включил в реестр иноагентов актёра Анатолия Белого
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«15 декабря 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.А. Вайсман...», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
13 декабря Басманный суд Москвы постановил оштрафовать журналиста Михаила Зыгаря** за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 15.12.2023.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.