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Суд оштрафовал журналиста Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

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Басманный суд Москвы постановил оштрафовать журналиста Михаила Зыгаря* за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.
Суд оштрафовал журналиста Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Роскомнадзор составил протокол за непредоставление Зыгарем данных о деятельности иноагента. 

Он признан судом виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого** на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

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