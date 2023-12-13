Суд оштрафовал журналиста Зыгаря на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Басманный суд Москвы постановил оштрафовать журналиста Михаила Зыгаря* за несоблюдение законодательства, касающегося иноагентов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Роскомнадзор составил протокол за непредоставление Зыгарем данных о деятельности иноагента.

Он признан судом виновным по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России и оштрафован на 30 тыс. рублей.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал иностранного агента Бориса Кагарлицкого** на 609 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 21.10.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.