Путин: фракции ГД оперативно принимают решения по помощи СВО

Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что фракции Государственной Думы оперативно оказывают помощь спецоперации.

«Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются… жителям Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — передаёт его слова РИА Новости.

4 декабря Путин на церемонии вручения премии «Волонтёр года — 2023» выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.

По его словам, волонтёры оказывают помощь и напрямую участникам спецоперации, и их семьям в тылу — матерям, отцам, жёнам и детям.