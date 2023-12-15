RT в Telegram
Подпишись

Путин: фракции ГД оперативно принимают решения по помощи СВО

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что фракции Государственной Думы оперативно оказывают помощь спецоперации.
Путин: фракции ГД оперативно принимают решения по помощи СВО
  • globallookpress.com

«Большую помощь вы оказываете фронту, нашим героям, которые сражаются… жителям Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — передаёт его слова РИА Новости.

4 декабря Путин на церемонии вручения премии «Волонтёр года — 2023» выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.

По его словам, волонтёры оказывают помощь и напрямую участникам спецоперации, и их семьям в тылу — матерям, отцам, жёнам и детям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить