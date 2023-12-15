Путин поблагодарил лидеров фракций за консолидацию на международных площадках
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом», — приводит ТАСС его слова на встрече с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.
Он отметил, что «все защищают национальные интересы России».
Ранее Путин назвал Конституцию живым организмом.