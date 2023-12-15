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Путин поблагодарил лидеров фракций за консолидацию на международных площадках

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Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию на международных площадках.
Путин поблагодарил лидеров фракций за консолидацию на международных площадках
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом», — приводит ТАСС его слова на встрече с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

Он отметил, что «все защищают национальные интересы России».

Ранее Путин назвал Конституцию живым организмом.

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