Путин поблагодарил лидеров фракций за консолидацию на международных площадках

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров фракций в Госдуме за консолидированную позицию на международных площадках.

«Отдельные слова благодарности хочу высказать вам за консолидированную позицию на международных площадках. Совершенно очевидно, представители всех фракций действуют единым фронтом», — приводит ТАСС его слова на встрече с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций.

Он отметил, что «все защищают национальные интересы России».

Ранее Путин назвал Конституцию живым организмом.