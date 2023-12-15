Пермские полицейские помогли замерзавшему дальнобойщику из Ирана

В Пермском крае полицейские в морозы оказали помощь дальнобойщику из Ирана, у которого сломался грузовик.

Об этом сообщило краевое МВД.

«На 128-м км автодороги Пермь — Екатеринбург был обнаружен грузовик, стоящий частично за пределами проезжей части», — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что автомобиль, которым управлял водитель из Ирана, сломался на трассе, ему оказали помощь и отвезли его в больницу для осмотра.

Ранее в Верхнем Тагиле Свердловской области суд вынес приговор в отношении 28-летнего жителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил на своём авто 42-летнего пешехода.