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Одинцовский городской округ принял более пяти миллионов туристов в 2023 году

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Одинцовской городской округ в Московской области посетили более пяти миллионов туристов в 2023 году.
Одинцовский городской округ принял более пяти миллионов туристов в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © bbsferrari

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Как заявила начальник отдела по туризму местной администрации Наталья Шмелёва, на территории округа реализуют региональные программы «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Также проводятся культурно-массовые мероприятия, экскурсии.

«Мы успешно поддерживаем проект «Активное долголетие». В этом году было создано три туристических маршрута — Одинцово, Звенигород и село Успенское. По ним прогулялись 1214 человек из 34 муниципальных образований Подмосковья», — отметила Шмелёва.

Ранее сообщалось, что в Карелии турпоток вырос вдвое за три года.

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