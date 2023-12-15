Одинцовский городской округ принял более пяти миллионов туристов в 2023 году
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Как заявила начальник отдела по туризму местной администрации Наталья Шмелёва, на территории округа реализуют региональные программы «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье». Также проводятся культурно-массовые мероприятия, экскурсии.
«Мы успешно поддерживаем проект «Активное долголетие». В этом году было создано три туристических маршрута — Одинцово, Звенигород и село Успенское. По ним прогулялись 1214 человек из 34 муниципальных образований Подмосковья», — отметила Шмелёва.
Ранее сообщалось, что в Карелии турпоток вырос вдвое за три года.