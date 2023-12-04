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В Карелии турпоток вырос вдвое за три года

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Член правительства Карелии, министр экономического развития республики Олег Ермолаев заявил, что регион переживает туристический бум, начавшийся в 2022 году.
В Карелии турпоток вырос вдвое за три года
  • Gettyimages.ru

За минувшие три года количество туристов, приезжающих в Карелию, выросло в два раза, по итогам 2022 года — до 1,5 млн человек, поделился он в беседе с НСН.

«Мы продолжаем расти, в этом году ожидаем рост как минимум на 15%, уже видим, что эти планы будем выполнять», — отметил Ермолаев.

По его словам, за пять лет в регионе планируется создать не менее 5000 новых мест размещения.

С 1 января по 30 сентября 2023 года Республика Карелия уже приняла 1 млн 341 тыс. 469 туристов. По прогнозам, турпоток составит 1 млн 700 тыс. человек к концу года.

Ранее сообщалось, что в Челябинске создадут туристический паспорт, включающий максимально полные данные о городе как о туристическом объекте.

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