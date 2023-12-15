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Автоэксперт Рузанов рассказал об эффективном прогреве машины

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Технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов дал рекомендации по эффективному прогреванию машины.
Автоэксперт Рузанов рассказал об эффективном прогреве машины
  • Gettyimages.ru
  • © Bilanol

«Если летом автомобиль достаточно прогреть всего минуту, чтобы обороты на тахометре снизились, то зимой для этого потребуется больше времени», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Рузанов, у двигателя есть расчётная рабочая температура, которую закладывают производители при создании автомобиля.

По его мнению, во время движения автомобиль прогревается гораздо эффективнее, чем во время стоянки.

«Но важно, чтобы начало движения было максимально плавным и ровным, без выворота колёс на большие углы. Старайтесь проехаться по дворам минут десять медленно, аккуратно и только после выезжайте на оживлённую городскую магистраль», — заключил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.

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