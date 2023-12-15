Анна Кузнецова поделилась воспоминаниями о самом необычном Новом годе

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала, встречу какого Нового года считает самой необычной.

«Это было 29—30 декабря. Мы понимали, что, скорее всего, мы останемся праздновать Новый год в грузовом самолёте МЧС. Мы летели в Багдад за первой группой детей, никто не знал ещё, получится, не получится договориться. Ёлка была с нами. Мы думали, как её привязать, куда её деть: она постоянно болталась в самолёте», — заявила Кузнецова в беседе с Life.ru.

По её словам, первый рейс оказался удачным, и с того момента была открыта программа по возвращению детей в Россию.

В целом для Кузнецовой Новый год является семейным праздником с ёлкой и подарками.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.