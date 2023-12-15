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Анна Кузнецова поделилась воспоминаниями о самом необычном Новом годе

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Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала, встречу какого Нового года считает самой необычной.
Анна Кузнецова поделилась воспоминаниями о самом необычном Новом годе
  • РИА Новости

«Это было 29—30 декабря. Мы понимали, что, скорее всего, мы останемся праздновать Новый год в грузовом самолёте МЧС. Мы летели в Багдад за первой группой детей, никто не знал ещё, получится, не получится договориться. Ёлка была с нами. Мы думали, как её привязать, куда её деть: она постоянно болталась в самолёте», — заявила Кузнецова в беседе с Life.ru.

По её словам, первый рейс оказался удачным, и с того момента была открыта программа по возвращению детей в Россию.

В целом для Кузнецовой Новый год является семейным праздником с ёлкой и подарками.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал россиянам в новогодние праздники больше внимания уделить близким и провести с ними совместно время.

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