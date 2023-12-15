Путин: Россия с блеском реализовала план по строительству Крымского моста
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с блеском осуществила планы Николая II и Иосифа Сталина по строительству Крымского моста.
Он выразил благодарность строителям и всем, кто принимал участие по реализации строительства.
Кроме того, Путин отметил мужество и героизм железнодорожников.
Ранее глава государства заявил об уверенном росте пассажиропотока в Крым.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен