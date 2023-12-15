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Путин: Россия с блеском реализовала план по строительству Крымского моста

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с блеском осуществила планы Николая II и Иосифа Сталина по строительству Крымского моста.

Он выразил благодарность строителям и всем, кто принимал участие по реализации строительства.

Кроме того, Путин отметил мужество и героизм железнодорожников.

Ранее глава государства заявил об уверенном росте пассажиропотока в Крым.

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