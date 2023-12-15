Путин: Россия с блеском реализовала план по строительству Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия с блеском осуществила планы Николая II и Иосифа Сталина по строительству Крымского моста.

Он выразил благодарность строителям и всем, кто принимал участие по реализации строительства. Кроме того, Путин отметил мужество и героизм железнодорожников. Ранее глава государства заявил об уверенном росте пассажиропотока в Крым.