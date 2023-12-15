В Якутии прокомментировали идею введения курортного сбора

В правительстве Якутии рассмотрели идею введения курортного сбора и решили временно не вводить его для туристов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Введение курортного сбора неизменно приведёт к большему удорожанию туристских продуктов, в том числе гостиничных услуг», — заявили в пресс-службе.

К этому вопросу решено вернуться, когда туристический поток в республике достигнет 500 тыс. человек.

Отмечается, что в настоящее время на территории региона работают 23 туроператора, которые реализуют более 170 туристических продуктов — экскурсии, туры, сплавы и экспедиции.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Ассоциации туроператоров России и Минэкономразвития присвоили трёхдневному туру «Влюбиться в Удмуртию» статус национального маршрута.