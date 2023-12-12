В Удмуртии появился первый национальный туристический маршрут

Экспертный совет Ассоциации туроператоров России и Минэкономразвития присвоили трёхдневному туру «Влюбиться в Удмуртию» статус национального маршрута.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров.

Зампредседателя правительства республики Ольга Абрамова, представляя заявку на повторную защиту маршрута после доработки (ранее его не согласовали из-за проблем с дорогами), пояснила, что регион до начала 1990-х годов был закрыт для туристов, поэтому так важно показать гостям все возможности Удмуртии.

Программа познакомит с историей и культурой региона, в том числе с особенностями местной кухни. В частности, туристы смогут поучаствовать в мастер-классах по приготовлению пельменей, перепечей и табаней.

Ранее председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев сообщил, что IV Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт на территории ВДНХ с 12 по 16 июня 2024 года.