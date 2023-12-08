Туристический форум «Путешествуй!» пройдёт с 12 по 16 июня 2024 года

IV Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдёт на территории ВДНХ с 12 по 16 июня 2024 года. Об этом сообщил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В павильоне №55 пройдёт деловая программа и состоятся Дни молодёжи, а на площади Промышленности развернётся самый масштабный туристический фестиваль, который станет частью форума «Путешествуй!».

Отмечается, что российские регионы будут представлены на форуме по принципу 12 макротерриторий.

Участников ждёт насыщенная деловая программа. Среди тем обсуждения — инвестиционная привлекательность туристической отрасли, особенности въездного туризма, комплексные меры поддержки государства в сфере предпринимательства и другие.

В прошлом году за четыре дня российского туристического форума «Путешествуй!» состоялось более 100 мероприятий, в том числе деловые сессии, презентации национальных турмаршрутов, отраслевая выставка, мастер-классы, дегустации, культурные события.