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В Москве подвели итоги форума «Путешествуй!»

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В Москве подвели итоги российского туристического форума «Путешествуй!».
В Москве подвели итоги форума «Путешествуй!»
  • Gettyimages.ru
  • © Serkan Erol / EyeEm

За четыре дня состоялось более 100 мероприятий, в том числе деловые сессии, презентации национальных турмаршрутов, отраслевая выставка, мастер-классы, дегустации, культурные события.

Организатор — фонд Росконгресс, соорганизаторы — Ростуризм и ВДНХ.

«Ростуризм работает над программой национальных туристических маршрутов — их уже 29, благодаря которым индивидуальным и групповым туристам будет интересно, комфортно и безопасно путешествовать по стране. Ростуризм готов поддерживать регионы, гостиницы, туроператоров и гидов в создании новых, интересных маршрутов», — заявила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Ключевой темой форума стал автотуризм. Участники пленарной сессии «Путешествия — 2022: адаптация путешественника и поиск новых впечатлений» рассказали о росте интереса россиян к автомобильным путешествиям. Также обсуждалась необходимость развития придорожной инфраструктуры для комфортных поездок по стране.

Как отметил зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, автомототуризм — одно из понятий, которые должны войти в новый закон о туризме.

Форум посетили более 50 тыс. человек.

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