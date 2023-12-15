В Магаданской области рассказали о перспективах введения курортного сбора

Правительство Магаданской области рассматривает перспективы введения курортного сбора для туристов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что введение сбора позволит обновить туристическую инфраструктуру в регионе, а также модернизировать материально-техническую базу.

«Важно понимать, что речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счёт курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области», — сказали в региональном правительстве.

Решение по этому вопросу пока не принято.

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