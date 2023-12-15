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В Магаданской области рассказали о перспективах введения курортного сбора

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Правительство Магаданской области рассматривает перспективы введения курортного сбора для туристов.
В Магаданской области рассказали о перспективах введения курортного сбора
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksei Pastukhov

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что введение сбора позволит обновить туристическую инфраструктуру в регионе, а также модернизировать материально-техническую базу.

«Важно понимать, что речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счёт курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области», — сказали в региональном правительстве.

Решение по этому вопросу пока не принято.

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