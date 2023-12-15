В СПбГУ нашли студента, обратившегося к Путину под видом «цифрового двойника»

В СПбГУ подтвердили, что студент этого вуза задал вопрос президенту России под виртуальной маской Владимира Путина.

«Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учёбе, как и большинство универсантов, которые изучают в СПбГУ цифровые технологии и искусственный интеллект», — сказали ТАСС в университете.

Там отметили, что университет не принимал участия в подготовке вопроса.

14 декабря президенту России во время прямой линии задал вопрос его «двойник» — неизвестный житель Санкт-Петербурга направил главе государства видео, на котором он предстал в виде Владимира Путина.

Студент из Петербурга, который не представился, спросил, правда ли у Путина множество двойников.