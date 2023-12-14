К Путину на прямой линии обратился его «двойник» из Санкт-Петербурга

Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии задал вопрос его «двойник» — неизвестный житель Санкт-Петербурга направил главе государства видео, на котором он предстал в виде российского лидера.

Студент из Петербурга, который не представился, спросил, правда ли у Путина множество двойников.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом может только один человек, этим человеком буду я — так один из наших деятелей шутил когда-то», — ответил президент России.

Показав на экран, он добавил: «Вот это мой первый двойник, кстати сказать», — сказал Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у президента, заявил, что «Путин у нас один».