К Путину на прямой линии обратился его «двойник» из Санкт-Петербурга
Студент из Петербурга, который не представился, спросил, правда ли у Путина множество двойников.
«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом может только один человек, этим человеком буду я — так один из наших деятелей шутил когда-то», — ответил президент России.
Показав на экран, он добавил: «Вот это мой первый двойник, кстати сказать», — сказал Путин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у президента, заявил, что «Путин у нас один».