Песков — о «двойниках» российского президента: Путин у нас один

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у президента России Владимира Путина, заявил, что «Путин у нас один».

Об этом Песков сказал в ходе марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Путин у нас один!» — подчеркнул он.

В апреле Песков заявил, что Путин обладает фантастической работоспособностью и может трудиться сутками напролёт.