Песков — о «двойниках» российского президента: Путин у нас один
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у президента России Владимира Путина, заявил, что «Путин у нас один».
- РИА Новости
Об этом Песков сказал в ходе марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».
«Путин у нас один!» — подчеркнул он.
В апреле Песков заявил, что Путин обладает фантастической работоспособностью и может трудиться сутками напролёт.
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