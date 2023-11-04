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Песков — о «двойниках» российского президента: Путин у нас один

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения некоторых СМИ о якобы наличии двойников у президента России Владимира Путина, заявил, что «Путин у нас один».
Песков — о «двойниках» российского президента: Путин у нас один
  • РИА Новости

Об этом Песков сказал в ходе марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

«Путин у нас один!» — подчеркнул он.

В апреле Песков заявил, что Путин обладает фантастической работоспособностью и может трудиться сутками напролёт.

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