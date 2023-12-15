Депутат ГД Кирьянов назвал причины роста спроса на такси в России на 20%

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что спрос на такси в России вырос на 20% в текущем году.

«Рост спроса на 20% только в этом году. Почему так происходит? Во-первых, потому что система меняется и действительно становится легче войти в эту отрасль небольшим компаниям», — прокомментировал он в пресс-центре МИЦ «Известия».

Помимо этого, на увеличение спроса повлияла цифровизация, отметил Кирьянов.

Однако, несмотря на то что стоимость поездки растёт, сами таксисты не стали зарабатывать больше, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что стоимость поездки на такси в Москве в утренние часы возросла в 1,5—2 раза в связи со снегопадом.