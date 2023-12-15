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В Москве из-за снегопада увеличились цены на такси в 1,5—2 раза

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Стоимость на такси в Москве в утренние часы выросла в 1,5—2 раза в связи со снегопадом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Такси».

Указывается, что рост цен произошёл по причине повышенного спроса и дефицита водителей.

При этом скорость автомобилей становится ниже обычной, а значит, и поездка занимает больше времени. В то же время желающих поехать на такси становится больше, а водителей — меньше.

Компания периодически задействует повышающий коэффициент для привлечения на линию водителей в плохую погоду.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что в Москве побит рекорд снежного покрова 1919 года.

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