«Ъ»: китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на рынок России

Китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок, который покинул в 2009 году из-за падения продаж в стране.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports рассматривает возможность вывода на рынок России продукции Sprandi.

Отмечается, что в сентябре управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под этой маркой.

Ранее стало известно, что дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP.