«Ъ»: китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на рынок России
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Как сообщает газета, китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports рассматривает возможность вывода на рынок России продукции Sprandi.
Отмечается, что в сентябре управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под этой маркой.
Ранее стало известно, что дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP.