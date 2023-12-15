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«Ъ»: китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на рынок России

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Китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на российский рынок, который покинул в 2009 году из-за падения продаж в стране.
«Ъ»: китайский бренд спортивной обуви Sprandi может вернуться на рынок России
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщает газета, китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports рассматривает возможность вывода на рынок России продукции Sprandi.

Отмечается, что в сентябре управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под этой маркой.

Ранее стало известно, что дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP.

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