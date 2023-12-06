«Ъ»: Lestate будет развивать в России сеть магазинов с товарами от Adidas

Дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP.

Об этом «Коммерсанту» рассказал глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров.

По словам собеседника газеты, первый магазин под вывеской ASP откроется в Москве в аутлете «Белая дача» на текущей неделе.

При этом Комиссаров не назвал точное число торговых точек ASP, в которых будет представлена продукция Adidas и Reebok.

Ранее сообщалось, что новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна» Яков Панченко.

В мае поступала информация, что производитель спортивной одежды Adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.