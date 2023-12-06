«Ъ»: Lestate будет развивать в России сеть магазинов с товарами от Adidas
- РИА Новости
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Об этом «Коммерсанту» рассказал глава отдела маркетинга компании Илья Комиссаров.
По словам собеседника газеты, первый магазин под вывеской ASP откроется в Москве в аутлете «Белая дача» на текущей неделе.
При этом Комиссаров не назвал точное число торговых точек ASP, в которых будет представлена продукция Adidas и Reebok.
Ранее сообщалось, что новым владельцем Adidas в России может стать собственник «Стокманна» Яков Панченко.
В мае поступала информация, что производитель спортивной одежды Adidas рассмотрит возможность передачи российских активов иностранному инвестору.