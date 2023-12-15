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Якутия выделит более 200 млн рублей на переселение жителей Крайнего Севера

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В Якутии программу переселения льготных категорий граждан из районов Крайнего Севера профинансируют на 218 млн рублей в 2024 году.
Якутия выделит более 200 млн рублей на переселение жителей Крайнего Севера
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Gasich

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Сертификаты на получение жилья для переселенцев предоставляются в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

Всего 7688 семей с начала года имели право на получение жилищной субсидии в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В текущем году государственные жилищные сертификаты на общую сумму 340 млн рублей получил 81 житель. По предварительным данным, в 2024 году будет предоставлено 53 сертификата.

Ранее в Приморском крае 7254 семьи воспользовались дальневосточной ипотекой с начала 2023 года. Программа продлена до 2030 года.

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