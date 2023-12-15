RT в Telegram
Подпишись

«Новые люди»: председатели фракций Госдумы встретятся с Путиным 15 декабря

Короткая ссылка
Председатели думских фракций встретятся с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря, сообщила РИА Новости пресс-служба «Новых людей».

«Встреча всех фракций Госдумы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится сегодня», — сказали в партии.

Накануне о том, что вскоре пройдёт встреча президента с лидерами фракций Госдумы, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить