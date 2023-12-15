«Новые люди»: председатели фракций Госдумы встретятся с Путиным 15 декабря

Председатели думских фракций встретятся с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря, сообщила РИА Новости пресс-служба «Новых людей».

«Встреча всех фракций Госдумы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится сегодня», — сказали в партии.

Накануне о том, что вскоре пройдёт встреча президента с лидерами фракций Госдумы, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.