«Новые люди»: председатели фракций Госдумы встретятся с Путиным 15 декабря
Председатели думских фракций встретятся с президентом России Владимиром Путиным 15 декабря, сообщила РИА Новости пресс-служба «Новых людей».
«Встреча всех фракций Госдумы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоится сегодня», — сказали в партии.
Накануне о том, что вскоре пройдёт встреча президента с лидерами фракций Госдумы, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
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