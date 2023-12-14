RT в Telegram
Подпишись

Зюганов: состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы

Короткая ссылка
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вскоре состоится встреча российского лидера Владимира Путина с лидерами фракций ГД.
Зюганов: состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«В целом в предстоящие дни будет встреча президента с лидерами фракций, мы намерены представить свою программу», — сообщил он.

26 октября Путин и председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить