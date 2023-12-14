Зюганов: состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы
Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вскоре состоится встреча российского лидера Владимира Путина с лидерами фракций ГД.
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«В целом в предстоящие дни будет встреча президента с лидерами фракций, мы намерены представить свою программу», — сообщил он.
26 октября Путин и председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу.
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