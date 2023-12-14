Зюганов: состоится встреча президента с лидерами фракций Госдумы

Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вскоре состоится встреча российского лидера Владимира Путина с лидерами фракций ГД.

Об этом пишет РИА Новости.

«В целом в предстоящие дни будет встреча президента с лидерами фракций, мы намерены представить свою программу», — сообщил он.

26 октября Путин и председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу.