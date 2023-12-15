В число самых живописных деревень вошли Старая Ладога и Кимжа

Эксперты назвали Старую Ладогу и Кимжу самыми живописными деревнями в России.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.

Как отметили специалисты, история Старой Ладоги началась ещё до образования Руси и непосредственно связана с зарождением государства. Также там ежегодно проходят фестивали исторической реконструкции в Староладожской крепости.

В Кимже туристы увидят Одигитриевскую церковь и северные мельницы-столбовки, а ещё полюбуются плавным поворотом реки и избами на берегу.

В рейтинг красивых деревень также вошли Кинерма (Карелия), Изборск (Псковская область) и Ацагат (Бурятия).

Ранее сообщалось, что в Карелии турпоток вырос вдвое за три года.