RT в Telegram
Подпишись

В число самых живописных деревень вошли Старая Ладога и Кимжа

Короткая ссылка
Эксперты назвали Старую Ладогу и Кимжу самыми живописными деревнями в России.
В число самых живописных деревень вошли Старая Ладога и Кимжа
  • Gettyimages.ru
  • © kip-design

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.

Как отметили специалисты, история Старой Ладоги началась ещё до образования Руси и непосредственно связана с зарождением государства. Также там ежегодно проходят фестивали исторической реконструкции в Староладожской крепости.

В Кимже туристы увидят Одигитриевскую церковь и северные мельницы-столбовки, а ещё полюбуются плавным поворотом реки и избами на берегу.

В рейтинг красивых деревень также вошли Кинерма (Карелия), Изборск (Псковская область) и Ацагат (Бурятия).

Ранее сообщалось, что в Карелии турпоток вырос вдвое за три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить