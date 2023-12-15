В число самых живописных деревень вошли Старая Ладога и Кимжа
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.
Как отметили специалисты, история Старой Ладоги началась ещё до образования Руси и непосредственно связана с зарождением государства. Также там ежегодно проходят фестивали исторической реконструкции в Староладожской крепости.
В Кимже туристы увидят Одигитриевскую церковь и северные мельницы-столбовки, а ещё полюбуются плавным поворотом реки и избами на берегу.
В рейтинг красивых деревень также вошли Кинерма (Карелия), Изборск (Псковская область) и Ацагат (Бурятия).
Ранее сообщалось, что в Карелии турпоток вырос вдвое за три года.