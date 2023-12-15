В Кирове главную новогоднюю ёлку откроют 15 декабря
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Об этом пишет progorod43.
Для жителей подготовили праздничную программу с конкурсами, танцами и гуляньями с участием Деда Мороза и Снегурочки. А 16 декабря ёлки откроют сразу в нескольких других районах города.
Также стало известно, что в столице Оренбургской области открытие главной городской ёлки пройдёт 28 декабря на площади имени Ленина. Её высота составит 25 м, информирует RIA56 со ссылкой на городскую администрацию.
Кроме того, на площади и в сквере у Дома Советов установят ещё 53 ели высотой от 1,5 до 12 м. Главную новогоднюю локацию украсят объёмные фигуры и арт-объекты.
Ранее сообщалось, что в Тюмени церемония открытия главной новогодней ели состоится 28 декабря на площади 400-летия города.