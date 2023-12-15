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Среди россиян вырос спрос на отдых Таиланде в 2023 году

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Аналитики выяснили, что в России спрос на авиаперелёты в Королевство Таиланд увеличился на 156% по сравнению с показателем за 2022 год.
Среди россиян вырос спрос на отдых Таиланде в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» сравнили данные по бронированиям отелей и авиабилетам в обе стороны с датами поездки с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го и провели анализ данных за прошлый год, пишет газета «Известия».

Выяснилось, что самым популярным регионом Таиланда в этом году стала восточная провинция Чонбури. На втором месте — Пхукет, на третьем — провинция Трат.

Средняя стоимость перелёта в обе стороны составляет 72,4 тыс. рублей, это на 7% дороже, чем в прошлом году. Средняя стоимость одной ночи в отелях страны составляет 8,7 тыс. рублей.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что самыми популярными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция.

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