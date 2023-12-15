В Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар

В селе Бобровском Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар, к настоящему моменту спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошёл на площади 1,3 тыс. кв. м.

Из пристроенного к цеху здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в посёлке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) пожарные спасли пятерых детей из горевшего многоквартирного дома.