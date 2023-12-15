В Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар
Пожар в цеху по производству пеноблоков в Свердловской области ликвидирован
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, пожар произошёл на площади 1,3 тыс. кв. м.
Из пристроенного к цеху здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.
О возможных пострадавших не сообщается.
Ранее стало известно, что в посёлке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) пожарные спасли пятерых детей из горевшего многоквартирного дома.