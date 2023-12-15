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В Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар

Пожар в цеху по производству пеноблоков в Свердловской области ликвидирован

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В селе Бобровском Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар, к настоящему моменту спасатели полностью ликвидировали возгорание.
В Свердловской области в цеху по производству пеноблоков произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошёл на площади 1,3 тыс. кв. м.

Из пристроенного к цеху здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в посёлке Новый Мир Юргамышского округа (Курганская область) пожарные спасли пятерых детей из горевшего многоквартирного дома.

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