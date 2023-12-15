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В Роскачестве дали рекомендации по выбору сладких наборов для детей

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Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева посоветовала покупать детские сладкие наборы от производителя. Таким образом можно приобрести качественные наборы, в которых нет просроченной продукции.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору сладких наборов для детей
  • РИА Новости

«Шоколадный набор от производителя — это гарантия качества, так как за него отвечает конкретная компания, а не куча организаций, которые находятся неизвестно где», — заявила она в ходе беседы в пресс-центре «Парламентской газеты».

Саратцева обратила внимание и на другую серьёзную проблему с детскими подарками, когда на наборах отсутствует пометка о том, что они предназначены для детей. То есть никто не гарантирует, что в конфетах или печенье нет алкоголя, абрикосовой косточки и других составляющих, запрещённых к использованию при производстве детских продуктов питания.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть вопрос о введении рекомендаций по составу сладких новогодних подарков для школьников.

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