Минэнерго: более 228 тысяч человек остаются без электричества в регионах России

Более 228 тыс. человек в четырёх российских регионах остаются без электричества на фоне неблагоприятных погодных условий.

Об этом информирует пресс-служба Минэнерго России.

«Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Ростовской области без света остаются 78,5 тыс. человек, в ДНР — 103,3 тыс., в ЛНР — 43,2 тыс., а в Псковской области без электроснабжения остались 3,5 тыс. потребителей.

14 декабря свыше 140 тыс. человек оставались без электричества в российских регионах.