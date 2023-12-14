Минэнерго: более 140 тысяч человек остаются без электричества в регионах России

В Минэнерго России заявили, что свыше 140 тыс. человек остаются без электричества в российских регионах.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Отмечается, что специалисты завершили первоочередные работы по восстановлению электроснабжения в Дагестане, при этом проблемы с электричеством всё ещё наблюдаются в Ростовской области, ЛНР, ДНР и Псковской области.

«В ряде регионов аварийно-восстановительные работы продолжаются», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 350 тыс. человек в пяти регионах России оставались без света из-за непогоды.