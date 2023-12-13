Минэнерго: более 350 тысяч человек остаются без электричества в регионах России
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Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Проблемы с электричеством наблюдаются в Ростовской области, Дагестане, ЛНР, ДНР и Псковской области.
«К аварийно-восстановительным работам привлечены в общей сложности свыше 400 бригад (более 1,5 тыс. человек и около 500 единиц спецтехники)», — сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что более 400 тыс. человек в пяти регионах России оставались без света из-за непогоды.