Минэнерго: более 350 тысяч человек остаются без электричества в регионах России

В Минэнерго России заявили, что свыше 350 тыс. человек остаются без электричества в российских регионах.

Об этом говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Проблемы с электричеством наблюдаются в Ростовской области, Дагестане, ЛНР, ДНР и Псковской области.

«К аварийно-восстановительным работам привлечены в общей сложности свыше 400 бригад (более 1,5 тыс. человек и около 500 единиц спецтехники)», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 400 тыс. человек в пяти регионах России оставались без света из-за непогоды.