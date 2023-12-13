Более 400 тысяч человек в пяти регионах России остаются без света из-за непогоды
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Об этом информирует пресс-служба Минэнерго России.
«По данным на 11:00 мск, в Ростовской, Псковской областях, Республике Дагестан, ЛНР и ДНР без электроснабжения остаются в общей сложности более 400 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ведомстве состоялось заседание оперативного штаба по восстановлению энергоснабжения в регионах.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 100 тыс. жителей региона остаются без электроснабжения.