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Более 400 тысяч человек в пяти регионах России остаются без света из-за непогоды

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Более 400 тыс. человек в Ростовской и Псковской областях, а также в Дагестане, Донецкой и Луганской народных республиках остаются без электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Более 400 тысяч человек в пяти регионах России остаются без света из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Nuttapon Pundech

Об этом информирует пресс-служба Минэнерго России.

«По данным на 11:00 мск, в Ростовской, Псковской областях, Республике Дагестан, ЛНР и ДНР без электроснабжения остаются в общей сложности более 400 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве состоялось заседание оперативного штаба по восстановлению энергоснабжения в регионах.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 100 тыс. жителей региона остаются без электроснабжения.

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