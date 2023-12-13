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Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроснабжения

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 100 тыс. жителей региона остаются без электроснабжения.
Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроснабжения
  • © РИА Новости / Илья Наймушин

По его словам, за ночь было восстановлено электроснабжение более 80 тыс. человек.

«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тыс. человек», — написал глава региона в Telegram.

Голубев добавил, что сотрудники аварийных бригад проводили работы по восстановлению всю ночь и продолжают работать сейчас.

Вчера вечером он сообщил, что число потребителей, оставшихся без света из-за аварий на сетях во время ледяного дождя в области, составляет 180 тыс.

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