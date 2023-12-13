Около 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без электроснабжения

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что около 100 тыс. жителей региона остаются без электроснабжения.

По его словам, за ночь было восстановлено электроснабжение более 80 тыс. человек.

«На утро в Ростовской области пока остаются без электроснабжения около 100 тыс. человек», — написал глава региона в Telegram.

Голубев добавил, что сотрудники аварийных бригад проводили работы по восстановлению всю ночь и продолжают работать сейчас.

Вчера вечером он сообщил, что число потребителей, оставшихся без света из-за аварий на сетях во время ледяного дождя в области, составляет 180 тыс.